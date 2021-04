Schlag auf Schlag geht es für die Kurpfalz-Bären und Trainer Adrian Fuladdjusch auf der Abschiedstour weiter. Der Tabellenletzte könnte im Falle einer eigenen Niederlage am Samstag gegen den VfL Oldenburg (Spielbeginn: 18 Uhr) und einem gleichzeitigen Heimerfolg von Frisch Auf Göppingen gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten als sicherer Absteiger feststehen. Das spielt im Grunde aber gar keine Rolle mehr, denn die Ketscher Verantwortlichen haben ohnehin nur die Lizenzunterlagen für die 2. Bundesliga eingereicht und abgefunden haben sich mit dem Abstieg auch alle.

Die positive Nachricht rund um das Heimspiel gegen den VfL: Mit Ausnahme von Sina Michels (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Elena Winnewisser (Daumenverletzung) stehen Trainer Adrian Fuladdjusch alle Spielerinnen wieder zur Verfügung. Bei der 22:31-Niederlage beim Buxtehuder SV konnte er lediglich auf acht Feldspielerinnen zurückgreifen. Sophia Sommerrock, Elena Fabritz, Jule Haupt, Katja Hinzmann, Marlene Herrmann sowie Amelie Möllmann gehören wieder zum Aufgebot und erweitern Fuladdjuschs Optionen.

Im Hinspiel zog das Schlusslicht deutlich mit 21:33 in Oldenburg den Kürzeren. Eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet Fuladdjusch auch beim Wiedersehen: „Mit dem VfL wartet auf uns eine Mannschaft, die sehr umfangreiche taktische Möglichkeiten hat.“ Er rechnet mit Kreuzungen im Rückraum und dem Einsatz einer siebten Feldspielerin. „Da haben sie verschiedene Variationsmöglichkeiten und spielen auch gerne mal mit drei Kreisläufern“, hat der 33-Jährige erkannt.

Abschied mit Highlights

Bedeutet: Die Herangehensweisen beider Mannschaften ähneln sich, denn auch der Bären-Coach, der den Club nach sechs Jahren nach der Saison verlassen wird, greift häufig auf diese Mittel zurück. In Buxtehude überraschte er in Samira Brand und Lea Marmodee mit zwei Spielmacherinnen, wobei Brand in der Anfangsphase häufiger an den Kreis überging.

Für die Bären geht es zum einen darum, die anstrengende Woche vernünftig zu Ende zu bringen. Zum anderen sollten sie endlich die oftmals gut herausgespielten Chancen auch nutzen. Die Chancenverwertung in den vergangenen beiden Spielen ließ Überraschungen gegen die individuell besser besetzten Gegner aus Bad Wildungen und Buxtehude in weite Ferne rücken.

Die Liga wird indes mal wieder vom Coronavirus durcheinandergewirbelt. So musste die für den 25. Spieltag angesetzte Partie zwischen der SG BBM Bietigheim und Bayer Leverkusen aufgrund eines positiven Falls bei den Baden-Württembergerinnen abgesagt werden. Ob das für Mittwoch angesetzte Nachholspiel vom zehnten Spieltag zwischen Leverkusen und Bietigheim stattfinden kann, ist ebenfalls fraglich.

Die Bären interessiert das Chaos im Spielplan wenig. Sie wollen sich aus der Beletage des deutschen Handballs mit dem einen oder anderen Highlight verabschieden. mjw

