Kurse starten im Hallenbad

Ketsch. Das Schwimmtraining der DLRG im Ketscher Hallenbad wird ab Montag, 8. November, wieder aufgenommen. Das teilt der Verein mit. Mit einem umfassenden Hygienekonzept sei man in der Lage, ein Training alle 14 Tage anzubieten. Dabei werden drei der sechs Schwimmgruppen jede zweite Woche trainieren, die anderen folgen mit einer Woche Unterschied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen Corona gelten umfassende Vorschriften: Die Teilnahme ist grundsätzlich nur mit 3G möglich. Bei schulpflichtigen Kindern reicht dabei der Schülerausweis. Die Badekleidung soll bereits unter der Kleidung getragen werden, die Duschen bleiben geschlossen. Ins Bad dürfen nur Trainer und Teilnehmer.

Die Gruppen sammeln sich jeweils vor dem Hallenbad und gehen, gemäß dem angehängten Zeitplan, geschlossen mit ihrem Trainer ins Bad. Beim Betreten müssen die Hände desinfiziert werden, vom Eingang bis zur Umkleide gilt Maskenpflicht. Im gesamten Bad ist ein Abstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Anmeldung ist notwendig

Für das Schwimmtraining ist außerdem eine einmalige Anmeldung zum ersten Training notwendig. Mitglieder schreiben dabei eine E-Mail mit dem Namen ihres Kindes und der entsprechenden Schwimmgruppe an trainingsanmeldung@ketsch.dlrg.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Unterteilung der Gruppen ist leicht verständlich: In der Anfänger-Gruppe sammeln sich alle Schwimmanfänger. Die Seepferdchen-Gruppe ist für alle Schwimmanfänger, die eine Querbahn (rund 15 Meter) schaffen. Die Bronze-Gruppe umfasst alle Kinder, die ein Seepferdchen-Abzeichen besitzen und sich auf das Schwimmabzeichen in Bronze vorbereiten. Die Silber-Gruppe ist für Kinder, die sich auf das Schwimmabzeichen in Silber vorbereiten die Gold-Gruppe entsprechend für alle, die sich auf das Schwimmabzeichen in Gold vorbereiten. zg

Info: Weitere Infos und Details gibt es hier.