Kurz, klar und poetisch

Ketsch. Hans-Peter Schwöbel stellt am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr sein neues Buch „Fluchtkulturen“ vor. Bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34 lädt Schwöbel auch zur Diskussion ein.

Der Autor möchte in seinen Essays und Plädoyers wissenschaftliche Klarheit, aphoristische Kürze und filigrane Poesie verbinden. „Sein Blick ist geschärft durch viele Arbeits- und Forschungsaufenthalte in Afrika, Asien und in der Karibik. Diese gibt er auch zahlreich in seinem Buch wieder“, heißt es in der Einladung zur Lesung.

Eintritt nach 2G-Prinzip

Als Abwechslung zwischen den Texten zeigt Schwöbel seine Fotografien. Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes vor Ort wird um vorherige Anmeldung gebeten. Der Zutritt ist nur nach 2G-Prinzip möglich – das heißt nur unter Vorlage eines gültigen vollständigen Impfschutzes oder eines Genesungsnachweises. Der Einlass ist kostenlos. Eine Anmeldung zur Vorlesung ist bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34, unter Telefon 06202/1 26 30 60 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse info@buch-manufakturwaren.de möglich. mab