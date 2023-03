Kurzfilme regen an

Ketsch. Beim Kirchenkino im Central werden am Montag, 27. März, um 19 Uhr die „Augenblicke 2023“ präsentiert. Die Kurzfilmreihe bietet zehn Kurzfilme und damit 99 unterhaltsame Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kirchenkino-Team lädt auch 2023 zu der Auswahl an Kurzfilmen ein. Wie gewohnt präsentieren die „Augenblicke“, für die das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz – Bereich Kirche und Gesellschaft in Zusammenarbeit mit den diözesanen Medienzentralen und mit Unterstützung der Katholischen Filmwerk GmbH Frankfurt verantwortlich zeichnet eine große Vielfalt an Genres und Themen. Die Filme eröffnen ein Kaleidoskop an Anregungen, Anfragen, Fantasien, Alternativen, Verstörungen, Bildern und Perspektivwechsel. „Darüber wollen wir im Anschluss wieder gerne mit Ihnen im Kino ins Gespräch kommen“, kündigt das Kirchenkino-Team an.

Eisbären als Migranten

So geht es in „Ausstieg rechts“ ums Wegsehen oder Eingreifen? Als eine Person of Color in einem voll besetzten Bus grundlos rassistisch angegriffen wird, gibt es nur einen Fahrgast, der die Situation nicht wie alle anderen ignoriert. Und in „Migranten“ werden zwei Eisbären durch die globale Erderwärmung ins Exil getrieben. Auf ihrer Reise treffen sie auf Braunbären, mit denen sie versuchen zusammenzuleben.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jubiläum (mit Fotostrecke) Eisbären Eppelheim feiern 40. Geburtstag Mehr erfahren Klimakrise Dünnes Eis, ewige Chemikalien - Eisbären droht Doppelproblem Mehr erfahren

Der Eintritt zu „Augenblicke 2023“ kostet 6,50 Euro, Reservierungen sind bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abzuholen, teilt das Kirchenkino-Team mit. zg