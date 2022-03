Was soll man nur tun? Der Krieg, den Russland in der Ukraine begonnen hat und der in den vergangenen Tagen an Brutalität nur noch zunimmt, übt auf viele Menschen einen großen Schrecken aus, macht Angst, fördert Verzweiflung im Verbund mit großer Sorge. Pfarrer Erwin Bertsch und Pfarrer Christian Noeske sowie Organist und Kantor Professor Stefan Göttelmann luden deshalb zum Friedensgebet in der

...