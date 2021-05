Längst nicht nur Wollziest

Ketsch. Die Pflanzenbörse von Ingrid Blem, deren Erlös dem Heimat- und Kulturkreis zugutekommt, beginnt am Donnerstag, 20. Mai. Zwar steht der Wollziest im Mittelpunkt der auf zehn Tage angelegten Tauschaktion, doch insgesamt können rund 50 Sorten den Besitzer wechseln.

„Schon als Kind habe ich die Blumen im Garten geliebt“, sagt Ingrid Blem. Flieder, Veilchen, Glockenblumen oder Rosen stehen bei ihr hoch im Kurs und Letztere hat sie freilich auch selbst nachgezüchtet. In ihrem Garten wird fast jeder fündig und was dort ausnahmsweise nicht wächst, bekommt die umtriebige 70-Jährige von Bekannten – ihr Netzwerk ist intakt.

Der Garten von Ingrid Blem gibt so einiges für die Börse her. © Brückl

Im vergangenen Jahr stellte die Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar. Doch Ingrid Blem trotzte mit einer Pflanzenbörse, die sich über fast zwei Wochen erstreckte. Und siehe da – diese Anpassung war von großem Erfolg gekrönt. Insgesamt kam noch mehr Geld zusammen als in den Jahren zuvor. Auch heuer soll wieder ein Rekord möglich sein.

Termin vereinbaren und abholen

Also ran an Winterjasmin, Bärlauch, Erdbeeren, Tomaten (Ochsenherz und Hellfrucht), Flockenblumen, Goldlack, Frauenmantel, Teichiris, Traubenhyazinthe, Muskatellersalbei, Zitronenmelisse, Rittersporn, Fackellilie, Palmlilie, Gelbnessel, Beinwell – das und mehr gibt es zu ordern und am vereinbarten Termin in der Schillerstraße Corona-gerecht abzuholen. mab

