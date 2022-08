Landtagsabgeordneter Baumann: „Sie sind die wahren Klimahelden“

Ketsch/Oftersheim. Das geht runter wie Öl: „Sie sind die wahren Klimahelden“, sagt Dr. Andre Baumann, Grünen-Landtagsabgeordneter und Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg, zu Christian Ochs und Klaus Burkhardt. Die beiden Letztgenannten vom Meisterbetrieb Heizung-Expert in Ketsch sind auf die Baustelle in Oftersheim gekommen, denn um beim Öl zu bleiben: Hier, in der Freiherr-vom-Stein-Straße wird die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt und damit wird im Dreifamilienhaus künftig auf eine wesentlich umweltfreundlichere Heizung gesetzt.

Dr. Andre Baumann ist derweil nicht im Anzug gekommen, sondern im Poloshirt und in Jeans. Die Arbeitshandschuhe sind lässig in die Potasche gesteckt. „Ich will schwitzen, ich will dreckig werden“, sagt er – es ist der erste Tag seiner Handwerkswochen, in denen der Abgeordnete bei den Betrieben vorstellig wird. Bei Heizung-Expert, bei Geschäftsführer Christian Ochs und seinem Team, möchte er mitanpacken und die Technik vollends verstehen lernen. Gelobt wird denn auch gleich Azubi Phillip Quendler, „denn er ist heute mein Chef.“

Wärmepumpen werden als Heizungstechnologie der Zukunft angesehen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass ihnen eine Schlüsselrolle zukommt, um die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor zu senken. Wärmepumpen sind umweltfreundlich, weil sie die in Luft, Wasser oder Erde gespeicherte Sonnenenergie nutzen, um sie mit Hilfe einer (strombetriebenen) Wärmepumpe auf ein für Heizzwecke brauchbares Temperaturniveau zu bringen. Von dieser Zusatzenergie (Strom) ist aber nur ein Viertel nötig, um damit 100 Prozent Heizleistung zu erzielen – das ist mächtig effizient. Darüber hinaus ist der Betrieb selbst von Wärmepumpen emissionslos, da es keinen Verbrennungsvorgang gibt wie beispielsweise bei Gas- oder Ölheizungen.

Schon über 500 installiert

Für die Wärmepumpe gibt es Förderungen, dank derer sich ein Einbau lohnt – Christian Ochs rechnet für das Gebäude in Oftersheim vor: „Es wurden rund 4500 Liter Öl im Jahr gebraucht. Das sind dann Kosten von rund 6000 Euro.“ Da sei die Wärmepumpe günstiger „bei einem zu erwartenden Stromverbrauch würden Stand heute 2400 Euro pro Jahr fällig.

Der Ketscher Betrieb Heizung-Expert hat schon über 500 Wärmepumpen in der Region verbaut. Es brauche aber noch mehr zertifizierte Betriebe und entsprechende Anreize dafür angesichts des Ziels von Wirtschaftsminister Robert Habeck, wonach es bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen hierzulande geben soll, sagt Ochs in Richtung Baumann. Der nickt bejahend und hat so manche weitere Anregung von den Handwerkern – besser Klimahelden – mitgenommen.