Laternen eingeschaltet

Ketsch. Bürger melden der Gemeindeverwaltung regelmäßig, wenn sie eine defekte Straßenlaterne sehen. Da für die Reparatur beziehungsweise den Austausch der Leuchten ein Steiger gemietet werden muss – was mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist –, erstellt die Verwaltung eine Liste und übergibt diese in zeitlichen Abständen an die beauftragte Firma: In den Sommermonaten, wenn es lange hell ist, erfolgt dies etwa alle zwei bis drei Monate. In der dunkleren Jahreszeit sind die zeitlichen Abstände deutlich kürzer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Wartungsfahrt fährt die Firma mit dem gemieteten Steiger nicht nur alle als defekt gemeldeten Straßenlaternen an, sondern achtet auch darauf, ob noch weitere Laternen nicht funktionieren. Aus diesem Grund müssen am Tag der Wartungsfahrt alle Straßenlaternen eingeschaltet sein. Ein nächtliches Arbeiten, wie von manchen Bürgern bei der vergangenen Wartungsfahrt vorgeschlagen, wäre mit deutlich höheren Kosten verbunden.

Die nächste Wartungsfahrt findet am Mittwoch, 12. Oktober, statt und gegebenenfalls auch noch am Donnerstag, 13. Oktober. gvk