Lehrreiche Wanderung führt rund um Ketsch

Ketsch. Der Ketscher Umwelt-stammtisch hat seine Mitglieder vor einigen Tagen zur Jahreshauptversammlung ins Clubheim eingeladen. In seinem Bericht blickte Vorsitzender Matthias Ihrig mit knapp zwei Dutzend Mitgliedern auf die bereits in diesem Jahr erfolgten Veranstaltungen zurück, die er als sehr erfolgreich einstufte. An sieben Samstagen und teilweise unter der Woche hatten die Naturfreunde im Bruch die Obstbäume geschnitten. „Trotz krankheits- und wetterbedingten Ausfälle konnten fast alle Bäume bearbeitet werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Der Ausflug mit der Lokalen Agenda Ketsch in die Klimaarena und der Rheininselspaziergang mit Volker Ziesling beeindruckten mit hohen Teilnehmerzahlen und hinterließen viele positive Eindrücke. Vorausblickend informierte Ihrig kurz über die kommenden, bisher bekannten Veranstaltungen des Jahres. Stadtradeln, Naturerlebnistag, Kinderferienprogramm und Apfelfest gelten hierbei als Höhepunkte.

Der Verein freut sich über die wiederum leicht gestiegene Mitgliederzahl auf nunmehr 70, gedachte aber auch der beiden im vergangenen Jahr verstorbenen Gerhard Prendke und Traudl Wöhlke. Nach einem Dankeschön für die tatkräftige und harmonische Unterstützung durch die Mitglieder und insbesondere der Vorstandschaft berichtete der stellvertretende Vorsitzende Heinz Eppel ausgiebig rund um das Thema „Entenpfuhl“ und den aktuellen Stand. In zahlreichen Aktionen, mit Unterschriftenliste und Infoständen hat die Bürgerinitiative unter Leitung von Eppel informiert, aufgerüttelt und bewegt. Auch die von ihm iniziierte Müllsammelaktion mit dem Ketscher Waldkinderhort soll in diesem Jahr eine Neuauflage erhalten.

Nach Präsentation der nach wie vor sehr guten finanziellen Lage des Vereins durch Kassiererin Manuela Stübe erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

In der anschließenden regulären Vereinssitzung besprach und plante das Gremium die kommenden Veranstaltungen, darunter auch der Infostand auf dem Ketscher Marktplatz am Donnerstag, 27. April, dann ausführlicher. „Der Verein hofft auf reges Interesse der Bevölkerung und dass er zur Marktplatzbelebung beitragen kann“, betont Matthias Ihrig in der Pressemitteilung abschließend.

Bereits an diesem Sonntag, 26. März, veranstalten die Naturfreunde eine öffentliche „Wanderung rund um Ketsch“. Der Umweltstammtisch bittet seine Mitglieder um rege Beteiligung. Start ist um 14 Uhr am Naturfreundehaus, Am Weidstück 2. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de