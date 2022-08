Leichtathleten erleben internationales Wettkampfflair

Ketsch. Herrliche Tage voller einmaliger Eindrücke erlebten die Leichtathleten der TSG Ketsch während ihres Mehrtagesausflugs. Bereits im Dezember 2021 hatte Trainerin Uschi Mühlinghaus mit der Planung eines ganz besonderen „Schmankerls“ begonnen – dem Besuch der European Championchips 2022 in München und zwar rechtzeitig zu den spannenden Leichtathletik Wettbewerben. So wurde eine Jugendherberge gebucht, Sitzplätze im Zug reserviert und die Tickets für das Münchner Olympiastadion gekauft.

Was als Event für die jugendlichen Nachwuchsathleten geplant war, fand schnell Interesse bei allen Gruppen der Leichtathletik-Abteilung.

Sowohl jüngere Kinder mit Eltern, als auch Mitglieder der Freizeitgruppe schlossen sich an. So trafen am Wochenende vor den spannenden Wettkämpfen mehr und mehr Ketscher in München ein. Die Kinder fertigten ein Transparent mit Grußworten an die deutschen Leichtathleten an und verbrachten zwei Tage in internationaler Atmosphäre bei zahlreichen Events in und um den Olympiapark.

Der Höhepunkt war der Besuch des Stadions. Dort jubelten Groß und Klein den Athleten zu, genossen die großartige Atmosphäre und erlebten die Wettkämpfe ihrer großen Idole Kaul und Mihambo live. Autogramme wurden gesammelt, Fotos mit den Stars gemacht und mancher staunte am heimischen TV nicht schlecht: Das ZDF zeigte die Ketscher Gruppe gleich mehrfach mit ihrem Transparent und Deutschlandflagge im Publikum.

Der vorletzte Reisetag gipfelte dann in den spannenden Final- Wettkämpfen und einer bombastischen Ehrung der Sieger im bunt ausgeleuchteten Olympiastadion.

Schließlich kehrte die Gruppe voller Eindrücke und schöner Erlebnisse nach Ketsch zurück und freut sich schon auf das nächste Leichtathletik-Training im heimischen Stadion. zg