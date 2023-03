Leistungsschau: Gewerbe in Ketsch stellt aus

Ketsch. Nach nunmehr fünf Jahren findet am ersten Aprilwochenende wieder eine Leistungsschau des Handwerker- und Gewerbevereins Ketsch in der Rheinhalle statt. Für die Aussteller ist das eine gute Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten interessierten Publikum zu präsentieren, teilt der Gewerbeverein mit.

Für die besondere Veranstaltung sind aktuell noch Plätze frei. Wer kurzfristig dabei sein will, findet weitere Informationen unter www.gewerbeverein-ketsch.de/leistungsschau oder kann sich auch direkt per E-Mail an rainer.fuchs@gewerbeverein-ketsch.de an den Vorsitzenden Rainer Fuchs wenden.