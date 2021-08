Lesung als wunderbarer Ausgleich

Ketsch. Die Welt ist gerade etwas angespannt. Klimawandel, Afghanistan, Corona und die bevorstehende Bundestagswahl sorgen jedenfalls nicht wirklich für Muße. Im Gegenteil, nicht wenige Weichenstellungen werden neu justiert und die Frage wie, wohin ist drängender denn je. Genauso drängend ist aber auch das Gleichgewicht. Nur Problemstellungen bringen die innere Waage doch irgendwann in Schiefstellung. Und genau hier setzte die „Lesezeit“ an, die Gabriele Hönig im Garten „bei Michelfelders“, bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße, initiierte.

Sechs Autoren lasen kleine Auszüge aus ihren jüngsten Werken und nahmen ihre rund 30 Zuhörer mit auf eine wundervolle Reise in den Literarturhimmel. Und nach den rund 90 Minuten, so viel vorab, war die Sache mit dem Gleichgewicht auch wieder austariert.

Waschmaschine als Einschlafhilfe

Es war ein toller Abend. Gaby Feth-Biedermann, Edith Brünnler, Rolf Thum, Agnes Schindelar-Böhm, Marlene Klaus und der „NichtGanzDichter“ alias Dirk Timmermann verstehen es, von komisch über Krimi bis Science-Fiction zu schreiben. Da ging es in Feth-Biedermanns Roman „Nie mehr schlaflose Nächste“ um Waschmaschinen als Einschlafhilfen und Brünnler beschäftigte sich mit ihrer Kurzgeschichte „Ein Tisch für zwei“ als Aushilfs-Rezeptionistin mit ausgefallenen Angeboten für das romantische Abendessen. Thum verführte seine Zuhörer mit „Elysium, die neue Erde“ auf eine Art Roadmovie durch die Galaxis, inklusive komplizierte Zeitvorstellung. Und Schindelar-Böhm nahm sich mit „Die ungerechte Sau“ einem 14-jährigen pubertierenden Mädchen an. Zu Pickel-und-Tampon-Fragen kommt hier auch noch erschwerend ein Umzug aus der Pfalz nach Baden hinzu. Das Leben ist nicht immer leicht.

Klaus richtete ihren Blick mit dem Krimi „Gloria und die Londoner Liebschaft“ zurück in der Zeit und begleitete Lady Gloria beim Fahrradkauf in den 1870er Jahren. Ein Unterfangen, das damals noch durchaus aufsehenerregend war. Für eine Dame schickte sich damals übrigens nur ein Dreirad.

Als Gleicher und Gleichen setzte Timmermann mit seinen Rap-Texten einen kleinen Glanzpunkt. Mit „Wirb oder stirb“ setzte er der Markenwerbung eine Art Denkmal, das den ganzen Markenzirkus durchaus kritisch beleuchtet. Und dann nahm er sich mit dem Handy auch noch das heute wichtigste Ding überhaupt zur Brust. Es war ein wunderbarer Abend. Die Zuhörerin Ursula Brech erkor diesen Flecken in der Enderlegemeinde denn auch zu einer kleinen Wohlfühloase. Die Welt und die komplexen Gefüge wurden hier nicht verdrängt. Aber es gab ein paar Kontrapunkte, die dem schöneren Teil des Menschseins seinen verdienten Platz einräumten.