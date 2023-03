Licht aus für das Klima

Ketsch. Die Earth Hour findet am Samstag, 25. März, ab 20.30 Uhr statt und soll auch Menschen in Ketsch die Möglichkeit geben, sich gemeinsam für mehr Klimaschutz einzusetzen, indem überall für eine Stunde das Licht ausgeschaltet wird. Die Earth Hour – auf Deutsch „Stunde der Erde“ – ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Wichtigstes Ziel ist es, ein gemeinsames Zeichen zu setzen – und dieses Mal erneut auch für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion 2007 vom World Wide Fund for Nature (WWF) Australia. „Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen und einer flächendeckenden Energiekrise ist die Earth Hour 2023 ein wichtiger Moment, um sich auf den Klimaschutz zu besinnen und zu handeln“, unterstreicht auch Ketschs Bürgermeister Timo Wangler und appelliert: „Hierfür sind nicht immer große Aktionen vonnöten. Auch im Kleinen, bei sich zu Hause, kann man ambitionierte Beiträge leisten. In Sachen Klimaschutz ist es bereits fünf vor zwölf. Dieses Jahrzehnt wird darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise auf ein kontrollierbares Maß beschränken können, indem es uns gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Helfen Sie mit!“

Die Ketscher Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen und zwischen 20.30 bis 21.30 Uhr so viele Lichter wie möglich auszuschalten – als Zeichen für den Klimaschutz, für den Frieden und für die Erhaltung des Planeten. zg