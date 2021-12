Lichtblick in dunkler Zeit

Ketsch. In der neuen Serie „KulturKircheKetsch“ lädt die katholische Kirchengemeinde zu einem besonderen Konzert in besonderer Zeit in St. Sebastian ein: Am Sonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) bringt die Kantorei Brühl/Ketsch unterstützt von Solisten mit Harfenspiel und Orgel ein Programm passend zum Advent zu Gehör. Der Eintritt kostet 15 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Werke von Bach, Händel, Vivaldi, dem französischen Kirchenmusiker Saint-Saens erwarten die Besucher. Man will damit einen Lichtblick in dunklen Zeiten setzen, heißt es in einer Mitteilung.

Mit 2Gplus-Regel

Die Entscheidung für das Konzert wurde in Abwägung aller Fakten und gesundheitlicher Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Zur Einhaltung aller Auflagen ist der Zutritt unter 2Gplus-Regel und Boosterimpfung möglich. Zur Überprüfung der digitalen Zertifikate muss der Personalausweis dazu vorgelegt werden. Schüler zeigen den entsprechenden Ausweis vor. Während des kompletten Aufenthalts in der Kirche besteht Maskenpflicht. mf