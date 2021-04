Ketsch. Eine riesige Schweinerei sorgt auf der Rheininsel für Begeisterung. Das Streifenmuster von zahlreichen Frischlingen sorgt im Wildschweinareal für Leben.

Die ersten Tage seines Lebens verbrachte der süße Nachwuchs der Wutzen in einem schützenden Zweig-Bau, den die Bache aus abgebissenen Zweigen, Gras oder Schilf errichtet hatte. Doch nun, pünktlich zu Ostern, haben die Frischlinge langsam das große Wildgehege beim Försterhaus erkundet.

Die Jungtiere werden in den nächsten drei bis vier Monaten von der Mutter gesäugt, so lange tragen sie auch ihr typisches Streifenmuster. Dann gehen sie als sogenannte Überläufer in Richtung des ersten Geburtstages. Zwei Wochen lang bleiben die Kleinen aber jetzt noch in ihrer Babystube. Doch dann fangen sie an, den Wald um sie herum zu erkunden.

Obwohl sie noch Muttermilch trinken, probieren sie auch schon mal Pilze oder Eicheln, die sie im Areal auf der Rheininsel finden. Die buddeln sie mit ihren kleinen Rüsseln unter alten Blättern hervor. Schweine gelten generell als Kontakttiere. Wildschweine leben in Rotten zusammen. ras

