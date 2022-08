Line Dance mit Live-Stream

Ketsch/Düsseldorf. Nach dem Auftakt in Amsterdam geht die Line Dance Saison für die Tanzfreunde Ketsch und ihre Tänzerin Nicole Klein, mit dem German Dance Cup (GDC) in Düsseldorf, in die nächste Runde. Vom 26. bis 28. August sind Klein und ihre Trainerin Sabine Backfisch für den Verein live mit am Start. Durch ihre großartige Leistung auf der „Tulip“ im Frühjahr, in der Kategorie „Social division“, startet sie nun auf dem GDC in der nächsthöheren Kategorie „Newcomer Silver female“.

Zum Mitfiebern und Daumen drücken gibt es wieder einen Live-Stream. Von zu Hause ist es möglich, bei den Workshops mitzumachen. Die Ketscher Tänzerin kann dann auch auf Ihrem ersten Turnier am Samstagnachmittag in der neuen Klasse mit Live-Kommentaren angefeuert und unterstützt werden. Der genaue Zeitplan sowie der Link zum Stream sind unter www.tanzfreunde-ketsch.de und auf Facebook zu finden. zg