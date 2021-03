Ketsch. Tanzen mache Spaß, sei gesund und, gerade im Moment, besonders wichtig, zeigen sich die Tanzfreunde in einer Pressemeldung überzeugt. Neben dem Spaß sei beispielsweise Linedance das ideale Training für Kondition und Koordination.

„Es geht auch im heimischen Wohnzimmer, der Küche oder auf dem Balkon“, machen sie Werbung für diese Art der Bewegung, „es funktioniert alleine oder mit der ganzen Familie“. Die Choreographien seien leicht zu erlernen und für jede Altersklasse geeignet. Man brauche keinen Partnern und Vorkenntnisse seien auch nicht erforderlich.

Jetzt via Zoom reinschnuppern

Und so bieten die Tanzfreunde einen vierwöchigen Online-Einsteigerkurs ab Montag, 15. März, von 20 bis 21 Uhr an. Vorher können Interessierte kostenlos hineinschnuppern. Für die Online-Schnupperstunde an diesem Donnerstag, 11. März, von 18 bis 19 Uhr ist der Zoom-Zugang https://us02web.zoom.us/j/88303834048 (Meeting-ID: 883 0383 4048) freigeschaltet. Der Zugang erfolge generell über Zoom.us., dadurch sei eine Kommunikation zwischen Trainer und Kursteilnehmer möglich.

Die Kosten betragen für Nichtmitglieder 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. zg