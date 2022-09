Linedance für Einsteiger

Ketsch. Die Tanzfreunde bieten einen neuen Kurs für Modern Linedance an. Er richtet sich an Einsteiger, die keine tänzerischen Vorkenntnisse haben. Die Tanzstunden finden ab 6. Oktober jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr statt. Ein kostenloser Schnupperabend im Vorfeld findet an diesem Donnerstag, 22. September, im Ferdinand- Schmid-Haus statt.

Linedance wird, wie der Name schon sagt, in Linien neben- und hintereinander getanzt. Die einzelnen Teilnehmer brauchen auch keine Partner. Die Choreographien sind leicht zu erlernen und für jede Altersklasse geeignet. „Linedance bietet flotte Rhythmen, fetzige Musik und viel Spaß in einer netten Gruppe“, geraten die Tanzfreunde ins Schwärmen. Durch die große Musikvielfalt, die sich von aktuellen Hits der Charts über Oldies bis hin zu Countrymusik erstreckt, finde jeder das Passende für seinen Geschmack.

Ganz nebenbei sei Linedance das ideale Training für Kondition und Koordination. Der Einsteigerkurs besteht aus zehn Einheiten und findet unter der Leitung unserer erfahrenen Trainerin Sabine Backfisch statt. zg

Info: Weitere Informationen gibt Sabine Backfisch, Telefon 06202/6 43 04 beziehungsweise 0174/3 22 21 13 oder per E-Mail an bine@backfisch-ketsch.de