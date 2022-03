Linedance-Saison in Ketsch beginnt erfolgreich

Ketsch. Für die Tanzfreunde (TFK) begann der Start in die Linedance-Saison 2022 auf der „Tulip“ in Amsterdam nicht mit Tulpen, sondern mit einem Pokal. Der Verein gratuliert seiner Tänzerin Nicole Klein zu ihrem „zweiten Platz Overall“ auf der „Tulip Challenge“. Mit diesem Ergebnis hat sie sich den Aufstieg in die nächst höhere Klasse ertanzt. Sie selbst sagt über das Erlebte: „Meine erste Erfahrung im internationalen Linedance Tanzsport dort sammeln zu dürfen, war etwas wirklich Besonderes. Teilnehmer aller Nationen, Altersklassen und Tanzniveaus sind dort angetreten.“

Internationale Wertungsrichter bildeten die Jury und da diese alle aktive Tänzer und Trainer seien, sei man zwischen den Wettkämpfen in den Genuss von Workshops gekommen. Wie die Profis in 30 Minuten fremden Tänzern unterschiedlicher Leistungsklassen einen Tanz beibringen, sei schon klasse gewesen.

„Mitglieder des TFK und auch ,Nicht Linedancer’ haben das Turnier per Livestream verfolgt, mitgefiebert und mich angefeuert – das war für mich das Allerschönste“, sagt Nicole Klein und freut sich auf kommende Herausforderungen. zg

