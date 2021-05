Lizenz für die Bären

Die Kurpfalz-Bären haben die Lizenz für die 2. Handball-Bundesliga unter Auflagen erhalten. „Die Details bleiben aber intern“, sagte Ketschs Geschäftsführer Armin Wagner am Donnerstag. „Wir hatten einen höheren Aufwand bei der Finanzierung der Saison und durch die Corona-Pandemie auch mehr Arbeit, denn wir hatten aufgrund der vergangenen 14 Monate Mindereinnahmen zu verzeichnen.“

Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen, sagte: „Dass nach dieser wirtschaftlich sehr schwierigen Saison alle Antragsteller eine Lizenz für die Spielzeit 2021/22 erhalten, zeigt, dass die Verantwortlichen in den Clubs umsichtig gehandelt und ihre Vereine bisher sehr gut durch die Krise geführt haben.“

Ebenfalls wurde bekannt, dass die Auf- und Abstiegsregelung, die aufgrund der Pandemie angepasst wurde, nun wieder verändert wird. Bedeutet: Die Ligen werden wieder auf ihre ursprünglichen Stärken angepasst. In der 1. Liga treten dann ab der kommenden Saison 14 und in der 2. Liga 16 Teams an.

Im Bären-Lager ist man indes froh, die Lizenz erhalten zu haben, verdeutlicht Wagner: „Wir freuen uns auf die kommende Saison. Vorher wollen wir aber einen schönen Saisonabschluss erleben.“ Die Bären treten in ihrem vorerst letzten Duell im Oberhaus am Samstag, 18 Uhr, gegen den Mit-Absteiger 1. FSV Mainz 05 an. Es wird unter anderem auch das letzte Pflichtspiel von Trainer und Mit-Geschäftsführer Adrian Fuladdjusch in Diensten der Bären sein. mjw

