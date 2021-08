Luca hofft mit dem „Zuki“ aufs Triple

Ketsch. Den mehrfachen Weltmeister der Arschbomben, Splashdiver und Klippenspringer Reinhard Riede, kennt Luca Condic nicht nur – er ist auch schon mit ihm gesprungen: „Das war 2019 in Waghäusel“, sagt der 17-Jährige, der heute beim Wettbewerb im Freibad seinen Titel verteidigen möchte. Und nicht nur das: Der Schüler an der Merkur Akademie in Mannheim strebt das Triple an, denn bereits 2018 und 2019 präsentierte er jene Arschbombe, die von der Jury schließlich am besten bewertet wurde.

Luca Condic hat freilich einen Plan, wie er die Konkurrenz in Schach halten möchte. „Mein Spezialsprung ist ein ,Zuki’“, sagt er. Das heißt, der Einheimische wird nach einem Salto und einer halben Schraube rückwärts, möglichst mit dem Gesäß voran ins Wasser eintauchen.

Mobile Jugendarbeit

Luca Condic aus Ketsch möchte wie bei seinen Siegen 2018 und 2019 die beste Arschbombe zeigen. © Gabler

Organisiert wird das „Arschbomben-Battle“ zum dritten Mal vom Team der Mobilen Jugendarbeit Brühl/Ketsch. An diesem Mittwoch, 18. August, geht es ab 14 Uhr mit den kleinen Springern außerhalb der Konkurrenz vom Einmeterbrett los. Ab etwa 15 Uhr sind dann die Zehn- bis 15-Jährigen an der Reihe. Die Vorrunden der Ü16-Jährigen beginnen gegen 18 Uhr. Das große Finale der Ü16-Jährigen findet im Sonnenuntergang gegen 20 Uhr statt. Das Freibad bleibt an diesem Tag für den Wettbewerb bis 21 Uhr geöffnet. Musikalisch wird der Tag live von DJ Coldfire mit EDM, Electro und House Beats begleitet. Die Anmeldung findet am Sprungbecken statt. mab