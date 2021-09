Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Videodreh - Luther-Gemeinde gastiert mit Onlinegottesdienst-Reihe „for your soul“ in Ketsch / Thema Biker / Barber Angels und Mannheimer Band „Necronautics“ zu Gast Luther-Gemeinde gastiert mit Onlinegottesdienst-Reihe „for your soul“ beim MSC in Ketsch

Im Interview: Reiner Kurtz (v. l.), Vorsitzender des Motorsportclubs, und Heide Doll, Erzieherin im Luther-Kindertagesstätte in Schwetzingen, beantworten die Fragen von Pfarrerin Franziska Beetschen. © Wolfgang Schwindtner