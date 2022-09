Mädchen und Jungen erlernen die „Cupid Shuffel“

Ketsch. Gleich zweimal stand „Kids in Line“ auf dem Ferienplan in der Enderlegemeinde. Bewegung zu Musik mit Schwerpunkt „Modern Line Dance“ und natürlich ganz viel Spaß – das ist „Kids in Line“.

Und sichtlich Spaß hatten die 28 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren bei den verschiedenen Balance- und Bewegungsspielen mit und zu Musik.

Trainerin Sabine Backfisch mit ihren Ferienkindern „Kids in Line“, die mit Feuereifer eine coole Choreografie einstudierten. © Tanzfreunde

Mindestens ebenso viel Spaß hatten der Nachwuchs auch beim Erlernen der Line-Dance-Choreografie „Cupid Shuffel“. Aufmerksam und mit Feuereifer erarbeiteten sich die Kinder Schritt für Schritt die komplette Abfolge. Am Ende konnten alle die Choreografie mit viel Spaß zu der „coolen“ Musik tanzen. Mit viel Begeisterung verlangte man gleich noch eine Wiederholung, um das Gelernte zu festigen.

Gleich zweimal eineinhalb Stunden führten die erfahrene Line-Dance-Trainerin Sabine „Bine“ Backfisch und ihr bewährtes Team die Kinder durch ein buntes Programm mit viel Bewegung, Tanz und Musik.

Wer auch Lust aufs Tanzen hat, meldet sich einfach bei Sabine „Bine“ Backfisch unter Telefon 06202/6 43 03, mobil 0174/3 22 21 13 oder per E-Mail an bine.backfisch@tanzfreunde-ketsch.de. zg