Mädchen und Jungen sorgen für herzige Adventsfeier

Ketsch/Schwetzingen. Auf eine Initiative von der Vorsitzenden des Sozialverbandes, Ursula Bäuerlein, fand in dem Sozialraum des Ketscher Pflegedienstes eine kleine Adventsfeier statt. Der Kinderchor, die „c’Ohrwürmer“ des Sängerbunds Schwetzingen unter der Leitung von Elena Spitzner trat die kleine Reise in Enderlegemeinde an.

Von den Eltern und der Vorsitzenden Sabine Rebmann mit E-Piano im Gepäck sowie Betreuerin Anna Abraham begleitet, lief alles wie am Schnürchen. Den Kindern stand die Vorfreude schon in den Gesichtern, als es endlich losging.

„Zwei Englein“ oder ein Medley

Zahlreiche Damen und Herren hatten sich mit oder ohne Rollator oder Rollstuhl mit ihren Betreuerinnen eingefunden. Mit den Liedern, die auch zum Teil mitgesungen wurden, hatte Elena Spitzner ein schönes und sehr gut einstudiertes Programm mitgebracht: „Zwei Engelein sangen an der Wiege“ von Helmut Ebbs (Solo Sophia Dalkidou), Ludwig van Beethovens „Marmotte“ (Solo Ilja Riedl), „ Morgen Kinder wird’s was geben“, „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ (Solo Svea Schmidt), Hans Sandigs „Sind die Lichter angezündet“, „Santa Claus“ von Arvo Pärt sowie ein Medley mit „Alle Jahre wieder, „Leise rieselt der Schnee“, „Lasst uns froh und munter sein“ und „In der Weihnachtsbäckerei“.

Toll hatten die Mädchen und Jungen die Senioren unterhalten und auf die Adventszeit eingestimmt und bekamen dafür einen verdienten Applaus. Oskar Hardung vom Sängerbund hatte ein paar „Grüße an den Nikolaus vom Sonnenschein“ dabei. „Es ist bis Schwetzingen durchgedrungen, dass am heutigen Tag die ,c’Ohrwürmer’ mit der Elena kommen. Sie wollen heute die Damen und Herren Senioren beglücken und mit schönem Gesang verzücken. Auch die Damen und Herren vom Sonnenschein schließen unser Dank an diesem Nachmittag mit ein. Ich weiß es selbst aus eigener Erfahrung, was die Pfleger und Pflegerinnen leisten, die Küche täglicher Menüs vorzüglich meistern. Frau Bäuerlein vom Sozialverband engagiert sich bei so allerhand, sie ist nett und war für heut so frei, trägt mit Präsenten für alt und junge Gäste so zu diesem Nachmittag bei. Wir wünschen frohe Adventszeit, gesegnete Weihnacht der Frohen Rund, einen schönen Abend und wenn möglich bleibt gesund. Das wünscht euch auch aus Schwetzingen der Sängerbund.“ Mit einem Dankeschön vom „Sonnenschein“ ging die Feier zu Ende. oh