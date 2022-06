Mädelsabend im Ketscher Kino mit romantischer Komödie

Ketsch. Nach langer Pause aufgrund der Corona-Pandemie heißt es am Freitag, 1. Juli, wieder: Willkommen zum Mädelsabend im Central Kino. Im Mittelpunkt steht der FIlm „Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“ mit Jennifer Lopez und Owen Wilson in den Hauptrollen.

In der romantischen Komödie will ein Promi-Gesangsduo in der Öffentlichkeit und live auf allen Social-Media-Kanälen heiraten. Doch dann kommt alles anders und die Pop-Diva gibt spontan einem alleinerziehenden Mathelehrer aus dem Publikum das Jawort. Eine Beziehung, die sich entwickeln muss.

Auf die Besucherinnen beim Mädelsabend warten neben dem Film wieder Aperitif und Snack. Karten für das „Gesamtpaket“ zu 17 Euro gibt es nur im Vorverkauf im Kino, online unter www.central-ketsch.de und bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße in Ketsch.