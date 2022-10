Ketsch. Die Magie des Singens mit Hyunju Kwon auf der Leinwand und „Cantiamo“ und Gospelchor live: Das Central Kino sowie Chöre aus der Region beteiligen sich an einer spannenden Aktion zum „Jahr der Chöre 2022“. Sie bringt das Kino zum Singen! Die besondere Magie des gemeinsamen Singens will der Dokumentarfilm „Unsere Herzen – Ein Klang“ vermitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Film begleitet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter, wie sie aus einer Gruppe singbegeisterter Menschen Chöre von mitreißender musikalischer Intensität entstehen lassen. „Unsere Herzen – Ein Klang“ ist zweimal im Central zu sehen und zwar am 30. Oktober und am 1. November jeweils in einer Matinee um 11 Uhr. Um diese Magie des Singens nicht nur auf der Leinwand zu sehen, sondern auch selbst zu erleben, laden im Anschluss an den Film am 30. Oktober „Cantiamo Ketsch“ mit ihrem Chorleiter Bernhard Sommer und am 1. November der Gospelchor Schwetzingen mit seinem Chorleiter Detlev Helmer zum gemeinsamen Singen ein.

Kwon ist in der Region bekannt

Und noch ein Grund dabei zu sein: Eine der Protagonistinnen, Hyunju Kwon, ist auch in der Region als ehemalige Chorleiterin bekannt. Die junge Dirigentin stammt aus Korea und lebt in Mannheim. Zwei Jahre lang hat sie in Neulußheim als Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde begeistert. 2021 gewann sie in Turin den Internationalen Dirigentenwettbewerb „Fosco Corti“ und erhielt den Publikumspreis. zg