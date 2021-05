Maiandacht für zu Hause

Ketsch/Brühl. Die katholische Kirchengemeinde feiert Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, um 10.30 Uhr in St. Sebastian in Ketsch mit einer heiligen Messe, bei der die Kirchenband „Konfrontation“ mitwirkt. Am Sonntag, 16. Mai, gibt es um 10.30 Uhr in der Schutzengel-Kirche in Brühl eine Messe, die musikalisch von der Schola der Kantorei gestaltet wird. Die Feierlichkeiten werden per Livestream übertragen und können auch zu einem späteren Zeitung unter www.kath-bruehl-ketsch.de abgerufen werden.

Wie im Monat Mai die Natur zu neuem Leben erwacht, so hat Maria durch die Geburt ihres Sohnes Jesus neues, ewiges, erfülltes Leben in die Welt gebracht. Der Monat Mai ist deshalb ganz besonders der Gottesmutter gewidmet, zum äußeren Zeichen sind die Marienaltäre in den Kirchen extra geschmückt. Bedingt durch die Pandemie können leider keine Maiandachten stattfinden. Das Gotteslob bietet vielfältige Anregungen, eine ganz private Maiandacht zu Hause zu feiern. Marienlieder finden sich unter den Nummern 520-537-883-898, Marienandachten 675-677-932-933, Marienlitanei 566-567-568 und Marienvesper 647, schreibt die Kirchengemeinde.

Kirchentag gibt es online

Sie verweist zudem auf den dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt vom 12. bis 16. Mai. Er findet erstmal weitgehend digital statt. Unter dem Motto „Schaut hin“ (Mk 6,38) laden die beiden großen Kirchen und die Stadt Frankfurt ein, auf diesem Wege und am vielfältigen, liturgischen, biblischen und kulturellen Programm in Gottesdiensten, Podien und Workshops dabei zu sein.

Über die Seite www.oekt.de wird das digitale Programm täglich ausgestrahlt und als Videos zur Verfügung stehen, sodass die gestreamten Veranstaltungen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können. zg/mf

