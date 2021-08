Mal in Kurse reinschnuppern

Ketsch. Während der Aktionswochen der Tanzfreunde können Interessierte in alle Tanzkurse reinschnuppern, teilt der Verein mit. Noch bis zum 10. September bietet der Verein kostenlose Teilnahmen am Paartanz und im Linedance bei verschiedenen qualifizierten Trainern und Trainerpaaren an.

Bei den Tanzfreunden werden die gültigen Hygieneregeln eingehalten. Wer eine Gruppe – auch mehrere – findet und sich wohlfühlt, tritt dem Verein bei. Wer noch Bedenkzeit braucht, erhält die Option, weitere sieben Trainingswochen (gegen eine Kursgebühr) zu buchen, bevor man Mitglied wird. Ausführliche Information zu den Tanzkreisen gibt es unter www.tanzfreundeketsch.de.

Bei Interesse kann man sich auf der Geschäftsstelle beraten lassen und ergründen, in welcher Gruppe man die persönlichen Aktionswochen am besten beginnt – Helga Klefenz ist unter der Telefonnummer 06202/9 56 57 69 oder per E-Mail an info@tanzfreunde-ketsch.de zu erreichen. zg