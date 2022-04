Malteser Wärmebus hält zum zweiten Mal in Ketsch

Ketsch. Bereits zum zweiten Mal machte der Malteser Wärmebus mit einem kleinen Team um Daniela Pielorz auf dem Parkplatz der Lebensmitteleinzelhändler in der Enderlegemeinde Stopp. „Unser Ziel ist es, dass wir zum einen Sach- und Geldspenden sammeln und natürlich die Interessierten über die Einsätze des Wärmebusses infomieren“, erklärt die engagierte Ketscherin, die seit dem der Wärmebus vor einem Jahr Einsätze fährt tatkräftig und aktiv mit an Bord ist.

Je nach Jahreszeit und nach Bedarf mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder auch mit Schlafsäcken und Isomatten macht der Malteser Wärmebus regelmäßig in Heidelberg und Umgebung Halt. Dann werden Obdachlose und bedürftige Menschen mit dem Nötigsten versorgt.

Bei Sauwetter auf der Straße

Gerade in Zeiten, in denen durch die Corona-Pandemie viele Anlaufstellen geschlossen waren oder noch sind, gewinnt der Wärmebus an großer Bedeutsamkeit für die Bedürftigen. „Heute haben wir hier wirklich kaltes und nasses Wetter. Wir stehen hier ein paar Stunden und sammeln Spenden, danach können wir wieder in unser Zuhause, bevor wir heute Abend mit dem Bus nach Heidelberg fahren, um die Waren den Bedürftigen unentgeltlich weiterzugeben. Viele, die heute Abend sehr dankbar diese Hilfe annehmen, haben keine Möglichkeit und sind auch bei diesem Wetter auf der Straße“, gibt Daniela Pielorz zu bedenken. Auch sei deutlich zu spüren, dass derzeit viele Spendenaktionen wie beispielsweise für die Ukraine stattfinden, was wichtig sei, jedoch zu einer Rückläufigkeit der Spenden beispielsweise für die Obdachlosen hierzulande führe.

„Auch die Preiserhöhungen beim Lebensunterhalt bringen Herausforderungen mit sich. Zum einen können Menschen, die gerne Spenden wollen, dies nun nur begrenzt, da die eigene wirtschafliche Situation sich verändert, was absolut nachvollziehbar ist. Andererseits fallen weitere Menschen durch die hohen Preise in die Bedürftigkeit und jene, die wenig Mittel verfügbar haben, können sich noch weniger leisten“, ergänzt die Ketscherin.

Einkaufswagen mit Artikeln

Und doch kommen an diesem Tag immer wieder Menschen an den Wärmebus, um Spenden abzugeben. „Wir haben im Markt einen Einkaufswagen stehen, in dem sich Artikel befinden, die dringend benötigt werden. Diese werden von unseren Kunden gekauft und direkt an den Bus gebracht“, erklärt Sven Keller vom Rewe in Ketsch, der außerdem einen ganzen Korb voll warmer Socken als Spende der Filiale zum Wärmebus bringt. „Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne und werden dies auch zukünftig tun“, bekräftigt Keller.

„Mir ist es wichtig, dass ich hier ganz regional helfen kann und alles direkt weitergegeben wird. Spenden, bei denen noch Verwaltungen mitbezahlt werden, möchte ich nicht tätigen. Es ist wichtig zu geben und nicht nur zu nehmen, denn wer weiß, vielleicht kommt man im Leben auch mal in eine schwierige Situation und braucht Hilfe. Mein Sohn möchte außerdem auch bei den Maltesern anfangen und ich bin überzeugt, hier kommt alles direkt den Bedürftigen zugute. Ich selbst stamme aus Litauen und natürlich ist Hilfe an jeder Stelle wichtig und richtig, doch heute kann ich hier und ganz direkt etwas Gutes tun“, so Kristina Riester aus Ketsch, die gerade einige Artikel aus ihrem Einkaufskorb beim Wärmebus auf den Spendentisch legt.

„Spenden für den Wärmebus, der mittlerweile ganzjährig unterwegs ist, sind jederzeit willkommen. Es empfiehlt sich jedoch, mit uns Sachspenden abzustimmen, da nur ein kleines Lager zur Verfügung steht“, betont Daniela Pielorz. csc

