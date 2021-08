Mann beschädigt Auto und greift Polizisten an

Ketsch. Ein 28-jähriger Mann hat am Montagabend in Ketsch einen Polizeibeamten leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatte ein Zeuge den alkoholisierten Mann dabei beobachtet, wie er in der Mannheimer Straße den Außenspiegel eines Audis abschlug. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei. Als die Beamten ankamen, versuchte der 28-Jährige mehrfach gegen den Streifenwagen zu treten.

Des Weiteren beleidigte er die Beamten und ging drohend auf sie zu. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten fest, wobei sich einer der Beamten leicht verletzte. Da sich auch der 28-jährige Mann verletzt hatte, wurde er zunächst in einer Klinik medizinisch versorgt und anschließend auf das Polizeirevier gebracht. Auch dort zeigte er sich nicht kooperativ, womit er einen Atemalkoholtest verhinderte.

Nach einer staatsanwaltlichen Anordnung konnten ihm die Beamten eine Blutprobe abnehmen. Im Anschluss blieb der Mann bis er nüchtern war in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.