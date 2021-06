Marathonläufer Alfred Kief legt eine Punktlandung hin

Ketsch. Alfred Kief ist beim Marathon-Team Ketsch zweifelsohne der erfahrenste Läufer. Schon Jahre vor der Vereinsgründung 2005 bereiteten Vorsitzende Gabi Kief und er Sportler auf ihren ersten Marathon vor. In Mannheim zählt der zweite Vorsitzende des MTK von Beginn an zu den Finishern und absolvierte 2019 in Dresden seinen insgesamt 60. Lauf. Weitere Stationen waren unter anderem New York, Amsterdam, Budapest, Mainz, Leipzig, Köln, Bregenz sowie mehrmals Zermatt und Berlin.

Um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, behielt er seinen jährlichen Trainingsplan bei und bereitete sich 2020 und 2021 wieder intensiv auf die Marathondistanz vor, informiert der Verein. Nachdem auch der Vereinsausflug zum Hannover-Marathon gestrichen werden musste, absolvierte Alfred Kief in Corona-Zeiten vier Marathonläufe in Eigenregie.

Nach einer zwölfwöchigen Vorbereitung startete er mit dem Acht- Uhr-Schlagen der Kirche St. Sebastian „solo in der ersten Startreihe“ an der Rheininselbrücke seinen vierten Lauf. Weiter führte ihn seine verkehrsfreie Route von der Rheininsel zum Hockenheimer Segelflugplatz, Insultheimer Hof, Dom zu Speyer, Siegelhain, Herrenteich und zum Finale umrundete er zum zweiten Mal an diesem Tag die Rheininsel.

Mit Coaching und Vollversorgung

Das Coaching an der Strecke und die Vollversorgung übernahm seine Frau Gabi Kief. Beim Laufen begleitete ihn sein Hockenheimer Lauffreund Michael Karle. Ein Ehrgeizziel hatte Alfred Kief bei diesem Trainingsmarathon natürlich auch: das Unterschreiten der magischen Vier-Stunden-Grenze. Mit 3:59,20 Stunden gelang ihm gewissermaßen eine Punktlandung.

Sein Dank ging auch an seinen Vereinskollegen Hervé Mangonaux, der ihn im Halbmarathon sowie bei diversen 30-Kilometer-Vorbereitungsläufen auf Wettkampftempo hielt. Außerdem war allen ein „fettes Dankeschön“ sicher, die im Abstand bei 35 Kilometer Spalier standen und den Läufer laufstark anfeuerten. zg

