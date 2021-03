Ketsch. Die Gemeinde Ketsch hat einen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Bauamtsleiter Hans Keilbach gefunden. Der 31-jährige Marc Schneider wechselt zum 1. April in die Enderlegemeinde, wo er außerdem wohnt. Hier hat seine Laufbahn auch begonnen. Aktuell ist er in Ilvesheim als Hauptamtsleiter tätig. Die Wege zur Arbeit werden für ihn in Zukunft deutlich kürzer. „Es hat auf jeden Fall etwas von Heimkommen“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Marc Schneider wechselt zum 1. April in die Enderlegemeinde. © Verwaltung

Vor knapp drei Jahren, am 1. Mai 2018, trat er seine Stelle im Ilvesheimer Hauptamt an. Zuvor hatte er Stationen in Ketsch, Waghäusel, Nußloch und Ludwigshafen durchlaufen. „Mit dem Weggang von Marc Schneider verliert die Gemeinde Ilvesheim einen äußerst engagierten und umsichtigen Hauptamtsleiter“, sagt Bürgermeister Andreas Metz. „Schneider hat frischen Wind in unsere Verwaltung gebracht und einige Akzente gesetzt.“

Der Verwaltungschef bedauert den Zeitpunkt des Wechsels: „Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein paar Jahre in Ilvesheim geblieben wäre, aber man muss es akzeptieren, wenn sich ein junger Mann weiterentwickeln möchte. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg.“