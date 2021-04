Marco Rocca sieht viel Potenzial

Der neue Trainer des Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch, Marco Rocca, hätte sich lieber ein sportliches Ende der Saison 2020/21 gewünscht, denn er lag mit seiner alten Mannschaft DJK/ Fortuna Edingen- Neckarhausen dick im Aufstiegsrennen und hätte sich bei seinem früheren Club gerne mit einem Titel verabschiedet. Rocca zeigt allerdings auch Verständnis für den Abbruch und freut sich auf die neue Trainerstelle in Ketsch. Unsere Zeitung sprach mit dem 35-Jährigen über den Abbruch der Runde sowie über die kommenden Aufgaben und die Kaderplanung für die neue Saison.

Marco Rocca gibt in der neuen Saison die Richtung vor beim Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch. © Fischer

Herr Rocca, nun ist es seit einigen Tagen amtlich und die Saison 2020/21 wurde endgültig annulliert. Wie haben Sie die Nachricht aufgefasst?

Zur Person: Marco Rocca Marco Rocca wurde am 4. November 1985 in Schwetzingen geboren. Von Beruf ist er Teamleiter Recruiting und seine Hobbys sind Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen sowie im Sommer am Strand liegen. Stationen als Spieler: SV 98 Schwetzingen (Jugend) 1990 bis 1995, SV Waldhof Mannheim (Jugend) 1995 bis 2001, SV 98 Schwetzingen (Jugend) 2001 bis 2003, SV Sandhausen (Jugend) 2003/2004, FC Bammental (Verbandsliga) 2004 bis 2006, Spvgg 06 Ketsch (Landesliga) 2006/2007, SG HD Kirchheim (Verbandsliga) 2007/2008, VfR Mannheim (Oberliga) 2008/2009, SG Oftersheim (Landesliga), 2009 bis 2015, DJK/Fortuna Edingen Neckarhausen (Kreisliga) 2015 bis 2018. Stationen als spielender Co-Trainer: SG Oftersheim (Kreisliga) 2014/2015, DJK/Fortuna Edingen Neckarhausen (Kreisliga) 2015 bis 2018. Stationen als Trainer: Oftersheim (B-Jugend) 2016/2017, DJK/Fortuna Edingen Neckarhausen (A-Jugend) 2017/2018, DJK/Fortuna Edingen Neckarhausen (A-Klasse) 2018 bis 2021. lof

Marco Rocca: Das war abzusehen und ich habe damit gerechnet. Eine Enttäuschung ist bei mir schon vorhanden. Denn wie in der vergangenen Saison spielten wir auch in der laufenden Saison mit meinem alten Club Edingen-Neckarhausen um den Aufstieg. Gerne hätte mich aus Edingen mit einem Titel verabschiedet. Es ist schon bitter, dass zwei Spielrunden hintereinander frühzeitig oder wie im jetzigen Fall komplett abgebrochen wurden.

Was hätten Sie sich lieber gewünscht?

Rocca: Wenn man die Inzidenzzahlen verfolgt, dann war das absolut die richtige Entscheidung, denn die Gesundheit geht vor. Doch wenn man den Spezialisten Glauben schenken darf, so ist eine Ansteckung im Freien eher selten. Deshalb hätte ich mir aus besagten Gründen lieber eine sportliche Entscheidung gewünscht. Generell wünsche ich mir zukünftig ein Stück mehr Normalität und keine Unterbrechungen mehr.

Sie haben bereits in der Winterpause den neuen Job beim Fußball-Landesligisten als Trainer angenommen. Was hat sich seither in Sachen Kaderplanung und Kennenlernen der Mannschaft getan?

Rocca: Ich habe die Zeit intensiv genutzt und mit jedem einzelnen Spieler gesprochen. In diesen Gesprächen habe ich auch meine Spielidee erörtert und bereits über Erwartungen geredet. Es waren rundum positive Gespräche und man spürt bereits, dass jeder sich nach der Zeit sehnt, um endlich wieder loslegen zu können.

Sind Sie mit der bisherigen Personalplanung zufrieden oder steht der eine oder andere Spieler noch auf der Wunschliste und wenn ja, auf welcher Position?

Rocca: Mit der Kaderbildung bin ich sehr zufrieden und sie ist auch weitestgehend abgeschlossen. Wir konnten alle Spieler halten, die wir unbedingt wollten. Wir sprechen hier von über 90 Prozent des Kaders. Mir war es wichtig, keinen kompletten Umbruch einzuleiten, und deshalb haben wir uns auch nur punktuell verstärkt. Maximal noch ein Spieler für das defensive Zentrum steht auf meiner Wunschliste. Ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft und finde es auch positiv, dass die Truppe im Kern zusammenbleibt.

Bringen Sie eventuell aus Ihrer bisherigen Trainertätigkeit bei Edingen-Neckarhausen den einen oder anderen Spieler mit?

Rocca: Sicherlich wäre der eine oder andere Spieler von meinem früheren Club ein Kandidat gewesen, um ihn mit nach Ketsch zu nehmen. Da ich aber nicht zu den Trainern gehöre, der gute Spieler abwirbt und den alten Verein dadurch schwächt, bin ich mit den Verantwortlichen aus Edingen so verblieben, nur einen Spieler mit nach Ketsch zunehmen. Über den Namen möchte ich noch Stillschweigen bewahren, da noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.

Können Sie schon konkrete Namen nennen, wer bereits als Neuzugang feststeht und auf welcher Position er Verwendung finden soll?

Rocca: Nils Haubrich, mit dem ich bereits von 2018 bis 2020 in Edingen gearbeitet habe, kommt vom Bezirksligisten VfB Zittau mit nach Ketsch und fühlt sich in der Spitze am wohlsten. Mit Mark Lenhard konnten wir einen gelernten Innenverteidiger von der TSG Rheinau verpflichten, der in den letzten drei Jahren auch gezeigt hat, dass er nicht nur hinten, sondern auch im Spiel nach vorne seinen Mann steht.

Sind Abgänge zu verzeichnen und wie schwer wiegen die?

Rocca: Bei Liron Bunjaku läuft der Vertrag aus und wird nicht verlängert. Steven Bruni verändert sich beruflich und zieht in Richtung Wiesbaden. Marco De Simone wechselt aus beruflichen Gründen nach Auerbach. Gerade Steven Bruni und Marco De Simone sind gute Fußballer und daher bedauere ich die Abgänge, auch wenn die Gründe absolut nachvollziehbar sind.