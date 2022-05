Marco Schnepf will Arbeit der Ketscher Vereine würdigen

Ketsch. „Ein gutes Vereinsleben bereichert eine Gemeinde und bestimmt ihr soziales Leben mit“, teilt Bürgermeister-Kandidat Marco Schnepf mit. Deshalb habe er gleich zu Beginn seiner Wahlkampagne im Herbst 2021 beschlossen, die große Bedeutung zu würdigen und auf Tour zu ihnen zu gehen.

Die Antworten auf seine Kontaktaufnahme sei überwältigend gewesen, „ein weiterer Beweis für die Wichtigkeit der Kommunikation mit unseren Vereinen“. Und: „Die persönlichen Gespräche führten mir die großartige Arbeit, die dort geleistet wird, nochmals besonders eindrucksvoll vor Augen. Besonders gute Resonanz erhielt ich für mein Versprechen, für die Vereine konkrete Ansprechpartner zu schaffen. Die Möglichkeit, dies in Form einer ämterübergreifenden Projektgruppe umzusetzen, steht nun als fester Plan auf meiner Agenda.“

Als positiv sei Schnepfs Vorhaben, die neu zu gestaltende mediale Präsenz der Gemeinde auch als Plattform für die Vereine bereitzustellen, von den Gesprächspartnern aufgenommen worden. „Unsere Vereine verdienen ein Online-Netzwerk, in dem sie sich präsentieren und zum Beispiel für ihre Veranstaltungen werben können“, sagt Schnepf.

Beim Aktionstag der Vereine in der Rheinhalle habe jeder sehen können, welche tolle Dynamik sich im Ort dank des Einsatzes der Vereine entwickele und dass neue Ideen auf fruchtbaren Boden fielen. Ohne das ehrenamtliche Engagement sei das erfolgreiche Streben der Vereine nicht denkbar. Die kommunale Vereinsförderung sei also in jedem Fall von enormer Bedeutung.