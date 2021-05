Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Die Pandemie und ihre Folgen - für die Umwelt „Maskerade“ – auf den Spuren der Mund-Nase-Bedeckung in Ketsch

Die Masken gehören mittlerweile zu unserem Alltag - jedoch nicht nur beim Tragen. Auch in Sachen Umweltverschmutzung spielen sie eine Rolle. Unser Reporter zeigt dies an einem Beispiel in Ketsch auf.