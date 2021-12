Matinee mit Egli-Figuren

Ketsch. „Kleines Filmset – Großes Kino“ heißt es am Sonntag, 12. Dezember, um 11 Uhr im Central Kino, wenn die Weihnachtsgeschichte mit Egli-Figuren erzählt wird. Zu Gast wird Elke Noeske sowie Regisseur und Produzent Gerhard Stahl sein.

Das Ferdinand-Schmid-Haus in Ketsch wird immer wieder zum Filmstudio: Mit Egli-Figuren als Darsteller entstehen dort Filme zu vielen Biblischen Geschichten. Es sind kleine Kunstwerke für Alt und Jung. Mehr als 100 solche Figuren hat Elke Noeske in den vergangenen 25 Jahren geschaffen. Gemeinsam mit dem Filmteam setzt sie diese in immer neuen Rollen in Szene. In der Matinee zeigt das Central die „Weihnachtsgeschichte“. Danach berichten Elke Noeske und der Regisseur und Produzent Gerhard Stahl über das „Making of“. Der Eintritt ist frei – Spenden erbeten. Reservierungen sind bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abzuholen. Die Corona-Regeln sind unter www.central-ketsch.de einsehbar. zg