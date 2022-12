Matthias Ihrig schätzt Solarstrommenge am besten

Ketsch. Bei den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg will der Verein Sonnenernte jedes Jahr zur gewinnbringenden Nutzung der Solarenergie anregen. So wurde im April zur Beteiligung an der Schätzfrage zu den Erträgen der Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen aufgerufen. Durch den überraschenden Tod des ersten Vorsitzenden Gerhard Prendke (wir berichteten) konnte die Aktion dieses Jahr nicht im gewohnten Rahmen beendet werden, Schätzfrage und Abgabefrist wurden vereinfacht beziehungsweise verlängert.

Zu schätzen war der Ertrag der Anlage – prämiert wurden die besten zehn Antworten. Unterstützt wurde die Prämierung durch die örtliche Volksbank und Sparkasse. Die Gewinner wurden unter anderem mit einer Powerlampe, Gartensets, Trinkflaschen und Einkaufstaschen belohnt sowie mit Familienpreisen wie Knete, Wachsmalstifte, Regencapes und kleinen Spielen.

Platz drei für Familie Mensing

Am besten schätzte dieses Jahr Matthias Ihrig. Zweiter Sieger wurde Jeannette Ihrig. Es folgten Familie Mensing, Familie Bouché, Manuela Stübe, Isabella Rösch sowie Dietmar Stübe. Der Rest der prämierten Schätzer konnte sich ebenfalls über interessante Präsente freuen.

Die aktuellen Werte können auch künftig bei Interesse an der Anzeigetafel über dem Eingang der Seniorenwohnanlage, Dielheimer Straße, an der Marion-Dönhoff-Realschule und deren Sporthalle abgelesen werden.

Die Umweltschützer betonen, dass jede Kilowattstunde der Photovoltaikanlagen das Klima im Vergleich zum Kraftwerksmix deutlich von CO2 entlasten. Sonnenlicht, das heute nicht genutzt wird, kann morgen die Umwelt nicht mehr entlasten. Aktuell verbrauchte konventionelle Energien werden unseren Kindern fehlen, teilt der Verein mit.

Zur Übergabe der Präsente und dem zugehörigen geselligen Beisammensein war ins Café am Markt eingeladen. Hier wurde bei einer kurzen Ansprache des zweiten Vorsitzenden Daniel Giese den Sponsoren nochmals gedankt und die Leistung des ersten Vorsitzenden Gerhard Prendke gewürdigt. zg