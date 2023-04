Medienbus hält am Ketscher Marktplatz

Ketsch. Seit Oktober 2022 rollt der rote Medienbus des Weinheimer Zentrums für Inklusion quer durch die Rhein-Neckar-Region. Der umgebaute und medial voll ausgestattete Bus macht an zentralen Orten halt und hat einiges im Gepäck. Neben Vorträgen, die man ohne Voranmeldung und kostenfrei besuchen kann, steht ein kompetentes Team für Fragen rund um digitale Themen zur Verfügung. Nun macht der Medienbus vom 19. bis 21. April in Ketsch Station.

Längst bestimmen Smartphones, Computer und Internet weite Teile unserer Kommunikation, da kommen schon mal Fragen auf. Wie funktioniert Whatsapp oder Signal? Was tun, wenn ich meine Mails nicht auf dem Smartphone finde? Wie klappt es am besten mit dem E-Paper der Schwetzinger Zeitung? Und wo finde ich per App die beste Bahnverbindung?

Medienhilfe wird direkt zu den Menschen im Rhein-Neckar-Kreis gebracht

Als Lösung bringt der Medienbus die Medienhilfe direkt zu den Menschen im Kreis, besonders in die ländlichen Gebiete. An wechselnden Stationen kann man so auf dem Weg zum Einkauf oder Markt nachfragen, etwas Wichtiges ausdrucken und schnelle und kostenfreie Hilfe bekommen. Im Medienbus steht ein Team, bestehend aus Menschen mit Behinderung, medienpädagogisch geschulten Betreuern und Ehrenamtlichen zur Verfügung. Außerdem sind Schulungen im Angebot. Unterstützt wird dieses Inklusionsprojekt von der Aktion Mensch, der Volksbank Kurpfalz und der Dietmar-Hopp-Stiftung. Die Schirmherrschaft hat Landrat Stefan Dallinger übernommen.

Von Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, ist der Medienbus auf dem Ketscher Marktplatz zu finden. Gleich jetzt am ersten Tag steht das Team von 10 bis 16 Uhr für Fragen zur Verfügung. Außerdem gibt es um 11 Uhr einen Vortrag zum Thema „Apps installieren und verwenden“ und um 13 Uhr einen zu „Telefonieren und Kontakte speichern“. Am Donnerstag, 20. April, öffnen sich die Bustüren von 13 bis 18 Uhr. Gleich zu Beginn gibt’s um 13 Uhr den Vortrag „Suchen und Finden im Internet“ oder um 14 Uhr um „Whatsapp-Nachrichten und Bilder verschicken’’.

Parallel findet auf dem Marktplatz am Donnerstag ja auch der Wochenmarkt statt. Hier lässt sich der Besuch des Medienbusses also gleich mit einem Einkauf verbinden. Am Freitag, 21. April, ist der Bus von 10 bis 16 Uhr im Einsatz. Für 14 Uhr ist der Vortrag zum „Online-Banking“ vorgesehen.

Weder zur Beratung noch zu den Vorträgen ist eine Voranmeldung nötig. Auch in anderen Gemeinden ist der Medienbus bald zu Gast, so wird er beispielsweise von 3. bis zum 5. Mai auf dem hinteren Messplatz in Brühl erwartet. Vom 15. bis 17. Mai macht er in Reilingen halt und besucht vom 5. bis 7. Juli auch Oftersheim.