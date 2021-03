Ketsch. Mund auf, Stäbchen rein und 15 Minuten warten – so lässt sich ganz einfach das Verfahren beschreiben, was dem Team des Johanneskindergartens und daraus folgend den betreuten Kindern und deren Eltern ein Stück Sicherheit vermittelt. Denn es gilt nach wie vor eines: die Weiterverbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Immer dienstags und freitags wird seit letzter Woche im Turnraum der evangelischen Einrichtung in der Hildastraße bei geöffnetem Fenster und mit viel Platz ein kleines mobiles Testzentrum eingerichtet. Hier können sich die 20 Beschäftigten der Einrichtung, nacheinander mit einem Schnelltest auf Covid-19 von der in Ketsch praktizierenden Ärztin Annegret Strathmann, die in der Enderlegemeinde eine Corona-Schwerpunktpraxis leitet, testen lassen.

Wieder im Regelbetrieb

„Prinzipiell beschäftigt uns das Thema Corona-Tests schon seit dem letzten Jahr, denn immer wieder mussten aufgrund möglicher Kontakte Erzieherinnen zum Test. Dies geschah zunächst immer im Einzelfall und glücklicherweise wurde bisher niemand positiv getestet“, berichtet Andrea Winkler, die Leiterin der Einrichtung beim Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach dem Start der Notbetreuung ab dem 4. Januar, bei der am Ende 26 Kinder angemeldet waren, änderte sich seit dem 22. Februar der Alltag in der Einrichtung in Ketsch wieder komplett. „Wir sind nun wieder im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, was beispielsweise heißt, dass die Gruppen unter sich bleiben, darüber hinaus keine Begegnungen stattfinden, alle Hygienevorschriften eingehalten werden und alle Erwachsenen, die unsere Einrichtung betreten, FFP2-Masken tragen müssen“, so die Leiterin.

Ärztin kommt in die Einrichtung

Auch das Thema Tests rückte seither mehr in den Fokus, dazu sei die von der Regierung beschlossene Impfberechtigung für Erzieherinnen und das Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen gekommen. „Mit einigen Kollegen in Nachbargemeinden, die evangelische Einrichtungen leiten, stehe ich in Kontakt und über das Thema eines Testangebots für das Personal wurde gesprochen. Für unsere Einrichtung habe ich in Abstimmung mit unserem Träger mit der Ketscher Ärztin Frau Strathmann Kontakt aufgenommen, die sich über die räumlichen Gegebenheiten, im Hinblick auf eine Vor-Ort-Testung, vergewissert hat und die nun zweimal die Woche das Team hier vor Ort testet. Dies spart Zeit und wird gut genutzt“, bestätigt Andrea Winkler.

„Ich finde es sehr gut, hier diese Möglichkeit zu haben, denn sonst müsste ich immer erst einen Termin in einer Praxis ausmachen. So sind es zwei Minuten und ich habe in 15 Minuten das Ergebnis und somit ein Gefühl der Sicherheit“, bekräftigt Karin Sommer-Groß aus dem Team. Dass der Turnus mit zwei Testungen in der Woche sinnvoll sei, bestätigt Annegret Strathmann gerne. „Jeder Test ist sinnvoll und hier in der Einrichtung ist in kurzer Zeit das Team getestet. Sollte beim Schnelltest jemand positiv sein, steht natürlich danach der PCR-Test an und eine Quarantäne“, erläutert die erfahrene Ärztin.

Der Schnelltest funktioniere anhand eines Rachenabstrichs und ein Ergebnis sei nach 15 Minuten sichtbar. „Erfreulich ist, dass die Fallzahlen in Ketsch sehr gesunken sind und Richtung Sommer erwarte ich persönlich eine weitere Entspannung. Für sehr wichtig bewerte ich die Impfungen und wir Ärzte hoffen sehr, dass wir bald schon auch in den Praxen impfen dürfen, um hier schneller eine höhere Impfdichte zu erreichen. Wir Ärzte sind in Wartehaltung diesbezüglich“, so Strathmann.

Impfangebot wird wahrgenommen

Auch im Johanneskindergarten sind die Erzieherinnen und Beschäftigten überwiegend positiv zum Thema Impfen eingestellt, derzeit müssen die Termine von jedem selbst in einem Impfzentrum vereinbart werden, mobile Impfteams kommen nicht in die Einrichtung.

„Ich bin bereits zum ersten Mal geimpft und bin froh, dass wir dieses Angebot erhalten haben. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und ich hatte keinerlei Nebenwirkungen. Mein zweiter Termin steht dann im Mai an“, berichtet die Erzieherin Simone Welter. „Der Schutz von uns allen, ob Kinder, Team und allen, die mit unserer Einrichtung in Kontakt kommen, ist für uns Priorität. Von daher bin ich wirklich froh und dankbar, dass wir hier das Testen vor Ort haben und Impfungen möglich sind“, bekräftigt Andrea Winkler.

In der Planung des Kindergartenjahrs geht es nun um Ostern und den Muttertag, inwiefern hier „gewohnte Abläufe“ möglich sind, ist noch offen. „An Fasching hatten wir to-go-Tüten, auch dies wäre eine Plan B für Ostern und Muttertag, wobei wir natürlich auf andere Entwicklungen und damit einhergehende Möglichkeiten hoffen“, ergänzt die motivierte Leiterin.