Melodien auf Wunsch

Ketsch. Der Musikverein 1929 ist fulminant mit einem Frühschoppen-Konzert, mit Tafelspitz der Chuchi und echtem Big Band-Sound aus Plankstadt in sein „29er Musikfest“ vor der Rheinhallengaststätte gestartet. Am Sonntag gab es also bereits reichlich zu verpassen. Doch es geht weiter: Die Ketscher Musiker um ihren Chefdirigenten Patrick Wewel laden zur zweiten Runde am Montag, 1. August, ab 18 Uhr ein. Dann, gegen 20 Uhr, beginnt das Wunschkonzert, das in der Vergangenheit zu einem beliebten Treffpunkt avanciete, denn der Mix stimmt – Bekannte treffen, favorisierte Melodien wählen und attraktive Preise gewinnen. mab

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Ein Überblick Spots an: Auf geht’s zum Schwetzinger Lichterfest! Mehr erfahren