Ketsch. „Die besten Vor-Ort-Termine kommen aufgrund einer herzlichen Einladung zustande. Und diese Einladung war besonders herzlich“, erklärt Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) zu Beginn seines Besuchs beim Pflegedienst und der Tagespflege Sonnenschein. Ausgesprochen hatte die Einladung der Schwetzinger Michael Langenwalter, der nicht nur dem Abgeordneten die Tagespflege, die er seit Jahren werktäglich besucht, zeigen wollte, sondern sich mit ihm auch über sein Interesse an den großen sozialdemokratischen Persönlichkeiten Fritz Bauer und Kurt Schumacher austauschen wollte.

„Wichtig ist für uns, einen guten und sicheren Rhythmus anzubieten und so Menschen mit Pflegebedarf die Möglichkeit zu geben, in ihrer gewohnten Umgebung ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei setzen wir auf zeitintensive Pflege mit Einfühlungsvermögen, ein motiviertes Team, aber auch helle und einladende Räume“, so die Leiterin Sonja Nada-Akbarzada. Born zeigte sich vom Konzept beeindruckt: „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen – sei es Gepflegte, pflegende Angehörige oder das Personal. Das gelingt hier und man spürt das Gelingen.“

Zum Angebot der Einrichtung Sonnenschein GmbH gehören auch Kreativgruppen, Tanzkurse, Gartenarbeiten, Ausflüge und gemeinsame Mahlzeiten. Ein großer Teil der Arbeit nehme die Beratung ein, denn Pflegeleistungen und Kostenerstattungen seien hochkomplex bei einem Dschungel aus Anträgen.

So lange wie möglich daheim

Born sagte, das Problem sei auf dem Schirm und es sei wichtig, dass die Pflegelotsenleistungen von Stützpunkten, Pflegediensten, Kommunen, Kirchen oder Sozialverbänden auch vom Land finanziell hinterlegt seien. „Eine vielfältige und gut ausgestattete Pflege-Infrastruktur ist soziale Basis für unsere Region. 75 Prozent aller Gepflegten wohnen zu Hause. Das ist gut, denn Menschen sollen ihr Leben so lange wie möglich im eigenen Zuhause gestalten können. Um dies zu garantieren, brauchen wir aber nicht nur mehr barrierefreie Wohnungen, Mehrgenerationenwohnformen und einen Ausbau der Pflegestützpunkte, sondern auch eine Erhöhung der Landesförderung für Kurzzeit- und Tagespflege. Gerade hier finden viele Gepflegte guten Kontakt und Betreuung und die Familien eine wichtige Entlastung“, sagt Daniel Born.

Es kam zum Gespräch mit Michael Langenwalter, der seine Bücher über Fritz Bauer dabei hatte. Bauer war hessischer Generalstaatsanwalt in den 50er- und 60er-Jahren, wobei heute besonders sein Wirken als entschlossener Verfolger und Aufklärer nationalsozialistischer Verbrechen in Erinnerung geblieben ist. Für Langenwalter wäre es ein wichtiger Beitrag zur Demokratie, wenn mehr Straßen und Plätze nach Bauer benannt würden. Born stimmte seinem Gesprächspartner zu. zg