Ketsch. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Ketsch zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, einen Mercedes-Benz beschädigt, der in der Straße Am Wasserwerk abgestellt war. An der weißen E-Klasse wurden der Tankdeckel und der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeiposten Ketsch unter Telefon 06202/61696.

