Milchtüten als schöne Verpackung

Ketsch. Kleiner Tipp in Sachen Nachhaltigkeit: Aus Tetrapaks wie Milch- oder Safttüten lassen sich schöne Verpackungen und Dekorationen kreieren – etwa zu Ostern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Durch die Innenbeschichtung sind diese sogar wasserdicht und daher für Pflanzen gut geeignet. Das weiß die in Ketsch wohnende pädagogische Leiterin der Klima Arena in Sinsheim, Dr. Leona Sprotte-Huber.

Milchtüten und andere Tetrapak-Verpackungen lassen sich zum Beispiel zum Osternest umgestalten oder werden zur hübschen Zierde für ein Blumenmitbringsel bei Freunden – eine einfache Upcycling-Idee mit vielen Möglichkeiten. csc