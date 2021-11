Mir hätte es gefallen

Schon im vergangenen Jahr wurde die weihnachtliche Straßenbeleuchtung in Ketsch nicht angebracht. Zwar hatte sich die vorweihnachtliche Illumination im Lauf der Jahre reduziert, denn ich erinnere an Zeiten, an denen an den großen Kreuzungen im Ortskern beleuchtet wurde, doch zumindest rund um den Marktplatz strahlten Sterne von den Straßenlaternen. Im letzten Jahr blieb es dann dunkel.

Es war zwar teils Ausgangssperre und Lockdown, doch gefehlt hat mir die Beleuchtung schon und sie hätte mir auch dieses Jahr gefallen. Man fährt durch Nachbargemeinden und wird dort festlich mit stimmungsvoller Beleuchtung begrüßt – das macht nachdenklich, wenn man das Ortsschild Ketschs passiert.

Bestimmt gibt es für die fehlende Beleuchtung triftige Gründe – vielleicht entscheidet sich ja in letzter Minute noch etwas anderes. Mir gefällt die weihnachtliche Illumination und deshalb danke ich für die vielen, wirklich toll geschmückten und beleuchteten Privathäuser.