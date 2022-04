Warum braucht es eine Teilnahmekarte für die offizielle Kandidaten-Vorstellung zur Bürgermeisterwahl am Donnerstag, 28. April, ab 19 Uhr in der Rheinhalle, die es nur im Rathaus gibt – hätte nicht auch der Wahlberechtigungsschein plus Personalausweis genügt?

Ulrich Knörzer: Wenngleich die pandemischen Vorgaben zur Durchführung größerer Veranstaltungen weitestgehend ausgesetzt sind, gilt

...