Mit dem Liegestuhl in den Pfarrgarten

Ketsch/Brühl. Das Liturgieteam der Pfarrgemeinde lädt in diesem Monat alle Ketscher und Brühler zu einem besonderen ökumenischen Freiluftgottesdienst mit Urlaubsatmosphäre ein: Am Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr wollen alle Christen gemeinsam ihre Koffer packen und einen Abend lang Urlaub im Pfarrgarten St. Sebastian in Ketsch, Schwetzinger Straße 3, machen. Zusammen mit Pfarrer Marcel Demal aus Brühl gehen die Teilnehmer der Frage nach, ob Jesus mit seinen Jüngern auch mal Urlaub gemacht hat und warum Urlaub etwas zutiefst Christliches ist. Im Anschluss wird eingeladen, sich mit sommerlichen Getränken zu erfrischen. Für sonnige Musik wird die Ketscher Gruppe „Neue Lieder“ sorgen. Wer teilnimmt, soll gerne Strand- oder Campingmatte sowie Campingstuhl mitbringen. Der Gottesdienst am Dienstag, 10. August, um 18 Uhr, in St. Sebastian muss leider ausfallen. zg

