Mit dem Rad durchs Naturschutzgebiet

Ketsch. Einen sonnigen Samstagnachmittag haben einige aktive Mitglieder des Umweltstammtischs genutzt, um das „Naturschutzgebiet Karl-Ludwig-See“ mit dem Fahrrad zu erkunden. Als Treffpunkt diente die Ketscher Grillhütte in unmittelbarer Nähe.

Vorbei an der alten Mülldeponie über die Kraichbachbrücke, ging es die Mitglieder des Vereins Richtung Rheindamm. Es folgte der Streckenabschnitt den Stranggraben entlang, der Dank des vielen Regens eine Oase für Amphibien ist. Die quakenden Frösche erinnerten viele der Teilnehmer an ihre Jugendzeit, als diese Konzerte der Normalität entsprachen.

Weiter ging es für die Gruppe in Richtung Ketschau, vorbei an zwei schönen Biotopen in Richtung Johanneshof, wo bei Kaffee und Kuchen die Radtour beendet wurde. In gemütlicher Runde wurde die Problematik Hockenheimer Rheinbogen besprochen und Vorschläge erörtert. zg

Info: Weitere Informationen unter www.umweltstammtischketsch.de

