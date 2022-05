Ketsch. Auf dem Marktplatz ungezwungen mit den Grünen ins Gespräch kommen – diese Gelegenheit bietet sich wieder am Mittwoch, 4. Mai, ab 18.30 Uhr.

Es gibt viele Themen in und um Ketsch: die Geothermie, Windräder, Wald, Klima, Verkehr, Kinderbetreuung und nicht zuletzt die Bürgermeisterwahl. Wer Fragen oder Ideen hat, wer mitmachen möchte oder einfach mal seine Meinung loswerden will, ist willkommen, heißt es in einer Mitteilung. Grüne Gemeinderäte und der Sprecher der Grünen seien vor Ort, um unverbindlich bei einem Spaziergang oder auf einer Bank ins Gespräch zu kommen. zg

