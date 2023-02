Ketsch. „Asthma und Allergien – bewusst und mit Freude ins Frühjahr“, so heißt der Titel eines Vortrags von Dr. Arthur Filusch, Facharzt für innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie in Schwetzingen, den das Arzt-Patienten-Forum in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Dienstag, 14. März, von 19 bis 20.30 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus anbietet. Die Moderation des Abends übernimmt Dr. Heiner Münch, Facharzt für Urologie i.R. aus Heidelberg.

Immer mehr Menschen haben eine Allergie – von Heuschnupfen über Sonnenallergie bis hin zur Hausstauballergie. Eine Allergie führt nicht nur zu lästigen Symptomen wie Hautausschlag oder Juckreiz, sie kann auch zu allergischem Asthma bronchiale führen und manchmal sogar lebensbedrohlich sein. Bei entsprechend veranlagten Personen führt die Entzündung zu anfallsweiser Luftnot infolge einer Verengung der Atemwege. Welche Therapien gibt es und wie wirken sie? Was kann man selbst tun, um gesundheitlich gut durch das Jahr zu kommen? Wie begleitet man sein erkranktes Kind, so dass es aus Angst vieles meidet? Das alles erfahren Interessierte. Um eine Anmeldung wird bis 9. März gebeten. zg