Mit Greifzange und Mülltüte geht es im Bruch los

Ketsch. In Erinnerung an die Eröffnung der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt am 5. Juni 1972 in Stockholm haben diese und vier Jahre später auch die Bundesrepublik Deutschland den 5. Juni zum jährlichen „Tag der Umwelt“ erklärt. Anlass für die Ketscher Genossen am kommenden Samstag, 5. Juni, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr der Umwelt nicht nur zu Gedenken, sondern sie auch tatkräftig zu schützen, teilt die SPD mit.

Daher rufe der Ortsverein zur Geländesäuberungsaktion auf, die nach den aktuellen Pandemiebestimmungen in kleinen Teams stattfinden solle.

Verwaltung hilft logistisch

Die Gemeindeverwaltung werde einen Anhänger zum Abtransport des Mülls im Bruchgelände zur Verfügung stellen und die Aktion auch mit Greifzangen und Mülltüten logistisch unterstützen. Engagierte Mitbürger könnten sich der Aktion gerne anschließen, Treffpunkt am Samstag, 5. Juni, um 10.30 Uhr sei auf dem Bruchgelände. zg